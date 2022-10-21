«Она считает своими»: Алибасов сделал заявление после слухов о том, что Гарри и Лиза — не родные дети Пугачевой

После новостей о якобы сохранившихся еще у Аллы Пугачевой эмбрионах после успешного появления в 2013 году двойняшек на свет поползли слухи о том, что Лиза и Гарри могут быть не ее родными детьми. Сразу два врача-репродуктолога заявили, что в 2002 году, когда, якобы, Примадонна замораживала свои яйцеклетки, такой криоуслуги не существовало.
К тому же, оглядываясь на возраст Пугачевой, специалисты усомнились, что ее материал вообще был использован. Скорее всего, были взяты донорские клетки, а значит, она не биологическая мать близнецов.
Продюсер Бари Алибасов, узнав об этом, не стал молчать и сделал заявление. Мужчина решил защитить артистку и ее семью.
«Я точно знаю, что дети Аллы Борисовны — это те, кого она считает своими детьми. Поэтому если Пугачева говорит, что это ее дети — этого вполне достаточно», — заявил продюсер сайту Inforeactor.