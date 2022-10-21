«Она считает своими»: Алибасов сделал заявление после слухов о том, что Гарри и Лиза — не родные дети Пугачевой

К тому же, оглядываясь на возраст Пугачевой, специалисты усомнились, что ее материал вообще был использован. Скорее всего, были взяты донорские клетки, а значит, она не биологическая мать близнецов.

Продюсер Бари Алибасов, узнав об этом, не стал молчать и сделал заявление. Мужчина решил защитить артистку и ее семью.