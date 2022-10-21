Повторяющиеся цифры на часах, номерах машин: это знаки Вселенной - какие бывают еще

Астролог, консультант по предназначению Лана Власова рассказала, как люди могут определить свой путь при помощи знаков Вселенной (именно с большой буквы, намекая на высшее значение этого слова, предпочитают его писать эксперты в этой области, - прим. ред.).

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Знаки Вселенная дает людям почти каждый день, но обычно они их не видят. Однако если отпустить свое сознание и дать себе установку распознавать их, разглядеть их будет не так уж сложно. По мнению эксперта, это легко получится после сеанса медитации.