Повторяющиеся цифры на часах, номерах машин: это знаки Вселенной - какие бывают еще

Астролог, консультант по предназначению Лана Власова рассказала, как люди могут определить свой путь при помощи знаков Вселенной (именно с большой буквы, намекая на высшее значение этого слова, предпочитают его писать эксперты в этой области, - прим. ред.).
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Знаки Вселенная дает людям почти каждый день, но обычно они их не видят. Однако если отпустить свое сознание и дать себе установку распознавать их, разглядеть их будет не так уж сложно. По мнению эксперта, это легко получится после сеанса медитации.
Какие знаки может давать Вселенная? Это то, что может выглядеть очень настойчиво предлагаемым со стороны, выделяющееся из общей картины: повторяющиеся цифры на часах и на номерах машин, одни и те же действия в одинаковое время, навязчивая мысль, мелодия, преследующая весь день, сны, мысли о человеке.
Если знак замечен, можно опять послать во Вселенную вопрос – он ли это – и, скорее всего, ответ будет дан новым знаком.
Источник: marieclaire.ru.