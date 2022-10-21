Из-за отмены фильма с Хаматовой режиссер накинулась с матами: довели так довели

Актриса Чулпан Хаматова собиралась в Латвию в спешке. Говорят, что она не дала никаких указаний про свой благотворительный фонд и дочки к ней прилетели позже. Про роли в театре и кино - вообще как будто забыла.
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Сейчас многие коллеги Хаматовой пожинают плоды ее поступка, который отразился не только на ее жизни, но и на их.
Как пишет ug.tsargrad.tv, в Москве опять отменили показ нового фильма с участием Хаматовой «Просточеловек», который планировали презентовать публике на Фестивале уличного кино 24 октября в кинотеатре «Иллюзион».
Режиссер, снявшая киноленту Яна Климова-Юсупова не смогла сдержать эмоций, узнав об этом.
«Друзья! Показ фильма «Просточеловек» в рамках закрытия Фестиваля уличного кино отменен! Причины все те же. За***ли!» - написала Климова-Юсупова в соцсетях.