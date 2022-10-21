Из-за отмены фильма с Хаматовой режиссер накинулась с матами: довели так довели

Сейчас многие коллеги Хаматовой пожинают плоды ее поступка, который отразился не только на ее жизни, но и на их.

Как пишет ug.tsargrad.tv, в Москве опять отменили показ нового фильма с участием Хаматовой «Просточеловек», который планировали презентовать публике на Фестивале уличного кино 24 октября в кинотеатре «Иллюзион».

Режиссер, снявшая киноленту Яна Климова-Юсупова не смогла сдержать эмоций, узнав об этом.