«Это зачтется»: адвокат высказался о компенсации, которую Большова может заплатить семье погибшей от ее авто женщины

Актриса Анна Большова стала участницей страшной трагедии. В Калужской области она за рулем своего авто наехала на мать двоих детей, 31-летнюю местную жительницу. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, Большовой в случае признания ее вины по статье 264 УК РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Чтобы облегчить себе участь, адвокат Андрей Алешкин посоветовал актрисе заблаговременно начать действовать.

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В частности, адвокат рекомендует оплатить похороны погибшей, возместить до суда материальный и моральный ущерб. Однако известно, что женщину уже погребли, и Большова при этом не выходила на контакт с семьей.