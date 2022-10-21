«Это зачтется»: адвокат высказался о компенсации, которую Большова может заплатить семье погибшей от ее авто женщины

Анна Большова. Фото: Global Look Press

Анна Большова. Фото: Global Look Press

Актриса сбила мать двоих детей 14 октября.

Актриса Анна Большова стала участницей страшной трагедии. В Калужской области она за рулем своего авто наехала на мать двоих детей, 31-летнюю местную жительницу. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, Большовой в случае признания ее вины по статье 264 УК РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Чтобы облегчить себе участь, адвокат Андрей Алешкин посоветовал актрисе заблаговременно начать действовать.

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В частности, адвокат рекомендует оплатить похороны погибшей, возместить до суда материальный и моральный ущерб. Однако известно, что женщину уже погребли, и Большова при этом не выходила на контакт с семьей.

«Полагаю, что стоит поторопиться и связаться с семьей погибшей, чтобы полностью компенсировать расходы на погребение, сколько бы это не стоило. А еще возместить моральный вред, думаю, миллион рублей будет уместная сумма в данном случае», — говорит адвокат сайту Woman.ru.

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