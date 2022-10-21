Новости шоу-бизнеса: Большова насмерть сбила мать двоих детей, Брежнева сменила псевдоним, Орбакайте может являться матерью Лизы и Гарри Галкиных

Анна Большова насмерть сбила мать двоих детей
В Калужской области актриса Анна Большова сбила человека. После наезда авто от полученных травм скончалась 31-летняя мать двоих детей. Установлено, что звезда была трезва, а вот погибшая — в сильном опьянении. Авария случилась еще 14 октября, но актриса скрывала происшествие ото всех.
Скандал на могиле Моисеева
Борис Моисеев едва обрел последний приют на Троекуровском кладбище, и еще не успели увянуть розы с похорон, как память усопшего сотрясают скандалы.
Так, поклонники пожаловались, а журналисты, проведя расследование, подтвердили, что могилу артиста запрещают снимать на камеру местные охранники. Мол, разрешения на съемку родственники умершего не давали.
В то же время Кристина Орбакайте беспрепятственно снимала свое посещение.
Могила Моисеева. Фото: соцсети
Вера Брежнева взяла новый псевдоним
Певица Вера Брежнева записала новую песню «Вышиванка», исполнив ее на украинском языке. Правда, то ли слова она не знает, то ли язык, но пела звезда с листочка. Позаботилась звезда и о нейминге в новых реалиях — она отказалась от русскоязычного именования и взяла новый псевдоним Vera.
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Орбакайте может быть матерью двойняшек Лизы и Гарри
На фоне слухов о сохранившихся замороженных эмбрионах Аллы Пугачевой всплыли любопытные медицинские факты. Так, сразу два репродуктолога заявили, что Алла Борисовна не могла воспользоваться криоуслугой в 2002 году и заморозить свои яйцеклетки, так как такого в то время просто не существовало.
Поэтому появилась версия, что для рождения близнецов в 2013 году использовались донорские яйцеклетки. А материнский материал могла дать старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте.
Гарри и Лиза Галкины с родителями. Фото: соцсети