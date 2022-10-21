Новости шоу-бизнеса: Большова насмерть сбила мать двоих детей, Брежнева сменила псевдоним, Орбакайте может являться матерью Лизы и Гарри Галкиных

Анна Большова насмерть сбила мать двоих детей

В Калужской области актриса Анна Большова сбила человека. После наезда авто от полученных травм скончалась 31-летняя мать двоих детей. Установлено, что звезда была трезва, а вот погибшая — в сильном опьянении. Авария случилась еще 14 октября, но актриса скрывала происшествие ото всех.

Скандал на могиле Моисеева

Борис Моисеев едва обрел последний приют на Троекуровском кладбище, и еще не успели увянуть розы с похорон, как память усопшего сотрясают скандалы.

Так, поклонники пожаловались, а журналисты, проведя расследование, подтвердили, что могилу артиста запрещают снимать на камеру местные охранники. Мол, разрешения на съемку родственники умершего не давали.

В то же время Кристина Орбакайте беспрепятственно снимала свое посещение.