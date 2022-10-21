Сверкает трусами: Клава Кока бесстыдно позволила всем заглянуть себе под юбку

Певица Клава Кока, настоящее имя которой — Клавдия Высокова, сегодня нарасхват. Звезда одновременно успевает и готовить новые песни, и участвовать в различных проектах. На этот раз артистка пришла на съемки шоу, но не рассекретила, какого именно.

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Для съемок красотка нарядилась в экстремальное мини-платье и бежевые ботильоны. Чтобы как можно эффектнее показать себя и свои достоинства, Кока позировала на камеру, снимающую снизу. В какой-то момент в кадр попало то, что звезда прячет под юбкой. Оказалось, что звезда решила подстраховаться и надела нижнее белье фасона шортики, на которые зацепила микрофон. Не пытаясь скрывать исподнее, звезда продолжила дефилировать.