«Женщин у Бори не было никогда»: жена брата Моисеева отреагировала на объявившегося «сына» певца

Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Шоумен Стас Барецкий заявил, что является внебрачным ребенком покойного артиста.

Борис Моисеев при жизни не признал ни одного ребенка, которого ему пытались приписать поклонницы якобы после мимолетных связей. После смерти артиста объявился еще один наследник – шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий, назвавшийся внебрачным ребенком певца. Он заявил о намерении установить генетически свое родство и претендовать на наследство.

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Однако, Людмила Толкач, жена единственного из родственников Моисеева, брата Маркса Толкача, категорически опровергает какую-либо вероятность наличия у покойного детей. Поскольку ориентация Моисеева не была ни для кого тайной.

«Того, что рассказывает вам этот шоумен Барецкий, не может быть. Женщин у Бори не было никогда, - заявила Толкач сайту ProZvezd. – «Подобные слухи о Борисе ходили еще при его жизни. Постоянно объявлялись какие-то внебрачные дети. Я его об этом спрашивала, а он отвечал: «Да не слушай ты их!». Так что, нет у Бориса ни сына, ни дочки». 

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