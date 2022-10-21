«Женщин у Бори не было никогда»: жена брата Моисеева отреагировала на объявившегося «сына» певца

Борис Моисеев при жизни не признал ни одного ребенка, которого ему пытались приписать поклонницы якобы после мимолетных связей. После смерти артиста объявился еще один наследник – шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий, назвавшийся внебрачным ребенком певца. Он заявил о намерении установить генетически свое родство и претендовать на наследство.

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Однако, Людмила Толкач, жена единственного из родственников Моисеева, брата Маркса Толкача, категорически опровергает какую-либо вероятность наличия у покойного детей. Поскольку ориентация Моисеева не была ни для кого тайной.