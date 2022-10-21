«Написанную талантливым украинским автором»: лебезящая перед земляками Лорак впервые с февраля выпустила песню

Певица Ани Лорак с февраля пропала со всех радаров, и никто не знал, где она находится. Правда, иногда артистка мелькала на фото у Филиппа Киркорова, и нетрудно было догадаться, что она не покидала Москву.

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Однако, выйти из затишья артистка решилась лишь осенью. И заявила, что является «самой титулованной певицей Украины», а также объявила тур по Европе. Но ненавидящие еще с 2014 года певицу соотечественники сорвали ей концерты в Германии, а также по сей день шлют самые страшные пожелания.