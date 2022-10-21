«Написанную талантливым украинским автором»: лебезящая перед земляками Лорак впервые с февраля выпустила песню

Певица Ани Лорак с февраля пропала со всех радаров, и никто не знал, где она находится. Правда, иногда артистка мелькала на фото у Филиппа Киркорова, и нетрудно было догадаться, что она не покидала Москву.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Однако, выйти из затишья артистка решилась лишь осенью. И заявила, что является «самой титулованной певицей Украины», а также объявила тур по Европе. Но ненавидящие еще с 2014 года певицу соотечественники сорвали ей концерты в Германии, а также по сей день шлют самые страшные пожелания.
Тем не менее, Лорак, взявшая курс на украинизацию своей карьеры, продолжила лебезить перед земляками и впервые с февраля выпустила новую песню, подчеркнув, что создана она в сотрудничестве с украинкой.
«Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню «Лабиринт», написанную талантливым украинским автором Аленой Мельник. Люблю и буду любить близких душой людей», - написала артистка в своем микроблоге.
Однако, еще до официального релиза песни Лорак уже разнесли в пух и прах свои же. Более того, в отношении Лорак власти Незалежной применили санкции, заблокировав банковские счета и лишив госнаград.