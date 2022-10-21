«Иду на гастроскопию»: бывшая девушка Тимати Алена Шишкова попала в больницу

Российская модель Алена Шишкова в четверг приехала в знаменитую Кремлевскую больницу. К счастью, со здоровьем матери старшей дочки рэпера Тимати все в порядке, она всего лишь решила пройти профилактическое обследование.
«Я за то, чтобы хотя бы раз в 1,5-2 года возить свой организм на «ТО». Автомобиль же мы возим на сервис, смотрим, что там с тормозными колодками, свечами, маслом, фильтрами. Наше физическое тело — это тоже «машина», - написала Алена на своей странице в соцсети.
По ее словам, если уж проходить обследование, то нужно делать все серьезно - с УЗИ, проверкой щитовидной железы, сердца, женского здоровья.
«МРТ всего организма позволит найти даже начинающиеся патологии. Не дай бог, новообразования, сердечно-сосудистые болезни, инфекции суставов, воспаления».
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Алена Шишкова прошла обследование в Кремлевскойй больнице. Фото: соцсети
Модель, которой через три недели исполняется 30 лет, «уверенно и без страха» сходила на гастроскопию, а затем ей сделали магнитно-резонансную томографию.
Алена рассказала подписчикам, что полный «чекап» обычно занимает три дня и проводится в условиях стационара. Стоимость таких обследований в «Кремлевке» составляет 150-250 тысяч рублей, добавила она.