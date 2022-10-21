Еще одна авария и сотни штрафов: сбившая человека насмерть Анна Большова оказалась злостной нарушительницей ПДД

Накануне всех потрясла новость про актрису Анну Большову, сбившую женщину насмерть. Трагедия произошла в деревне Грачевка, на проселочной дороге в темное время суток. Водитель была трезвая, установила экспертиза, а пешеход – после алкогольного застолья с большим количеством выпитого.

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Публика оказалась шокирована еще и тем, что Большова цинично скрыла происшествие ото всех, выходила на сцену как ни в чем не бывало, выступала на пресс-конференции. То есть даже не взяла паузу в работе, а продолжала играть.

Тем временем, выяснилось, что Большова – злостная нарушительница ПДД. На своем «Ауди-Q3», приобретенном в 2013 году, звезда насобирала сотню штрафов как в Москве, так и в Калужской области, где у нее загородный дом. Только в этом году у нее уже 22 нарушения, в основном, за превышение скорости, сообщает mk.ru.

К тому же, за авто числится авария. Она произошла в 2017 году, тогда обошлось без пострадавших: «Ауди» Большовой врезалось в стоявшую машину.