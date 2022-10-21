«Раньше и слышать не хотела, что является украинской певицей»: Погребняк – про лихо запевшую на мове Брежневу

Вера Брежнева на днях представила поклонникам свою новую песню «Вышиванка», исполненную на украинском языке в дуэте с исполнительницей Tayanna. Ради этого экс-солистка «ВИА Гры» взяла новый псевдоним и теперь зовется Vera.

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В числе первых на новости о Брежневой отреагировала блогер Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка. Звезда написала у себя в Telegram, припомнив певице ее скандальное заявление и раскрыв всю сущность Брежневой.