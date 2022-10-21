«Куда дела?»: Саша Стоун потерял беременный живот у Вали Карнавал

Саша Стоун и Валя Карнавал вместе уже почти год. За это время пара обручилась и готовится к свадьбе. Блогер и вовсе уже требует от избранницы детей.

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В очередной раз об этом Стоун напомнил Карнавал во время шопинга. Он намеренно увел ее в детский магазин одежды и стал выпрашивать ребенка. «Роди детей! Роди детей!» - твердил мужчина, бегая за Валей. Подбежав к ней, он начал тянуться к ее животу, но не обнаружил беременности. Валя заметила, что там у нее никого нет.

«А куда ты дела?» - удивился Стоун. И объявил, что хочет дочку.

Сама Карнавал относится к просьбам любимого скептически и считает, что ей, 20-летней звезде, еще рано думать о детях.