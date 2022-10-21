Селфи перед сном: Наталья Рудова показала, как выглядит ее грудь без белья

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова давно претендует на звание популярного блогера. За ее жизнью следят миллионы поклонников, и ежедневно красотка выходит на связь рассказать о своих планах, поделиться новостями или ответить на вопросы фанатов.

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Так получилось и в этот раз – у Натальи появилось свободное время, и она устроила рубрику вопросов и ответов. А заодно показала свои новые селфи, которые успела сделать перед сном, выбирая наряд на следующий выход.

На одном из снимков красотка предстала в трикотажном платье и кожаной косухе на плечах. Наряд оказался очень откровенным, поскольку декольте на шнурке устремлялось глубоко вниз. И чтобы не испортить его секси-эффект, Рудова отказалась от белья. Люди ахнули, увидев выглядывающую в разрезе грудь Натальи.