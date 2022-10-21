«Если ты Нурлан Сабуров, ты обязательно должен обосрать русских»: Кушанашвили считает, что комик облажался

Отар Кушанашвили отреагировал на русофобские шутки Нурлана Сабурова в Казахстане. Комик во время выступления в Астане высмеял приезжих соседей, которые сотнями тысяч въехали в страну после объявления частичной мобилизации. В своем новом выпуске шоу «Каково» /Кушанашвили сообщил: «Сабуров облажался». И объяснил, как видит ситуацию.

«Если ты Нурлан Сабуров и ты выступаешь в Астане, ты обязательно должен обосрать русских. Теперь в Грузии и в Астане получили карт-бланш на обсирание русских. Самая занудная серьезность все же лучше подобных покушений на остроумность. Многие люди посчитали, что это удар ниже пояса. Сабуров сделал карьеру в России, говорит на русском», - порассуждал журналист.

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Кушанашвили напомнил, как весной в Америке Сабуров неуместно пошутил по поводу физиологии над выскочившей к нему на сцену украинкой. Тогда все осудили его за шутку «про месячные».