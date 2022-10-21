Тодоренко, Лорак, Седокова и Повалий: Киев ввел санкции против четырех украинок, работающих в России

Три украинские певицы, которые много лет успешно работают в России и которых россияне очень любят - Ани Лорак, Анна Седокова и Таисия Повалий - попали под санкции со стороны Киева за то, что после начала известных событий не собрали чемоданы и не рванули на родину, размахивая флагами.

О внесении их имен в санкционный список стало известно 20 октября. Певицы, а вместе с ними и телеведущая Регина Тодоренко, будут находиться под санкциями в течение ближайших пяти лет.

В общей сложности против каждой из четырех украинок введены 15 ограничительных мер. Все их активы на территории Незалежной будут заблокированы, лицензии и разрешения аннулированы, им будет запрещено совершать торговые операции, выводить из страны деньги, участвовать в приватизации или аренде, приобретать земельные участки.

Также сообщается, что государственные награды, ранее выданные Украиной, у них заберут безвозвратно.

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