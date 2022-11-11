«Это уже перебор»: Юлия Михалкова показала сексуальные фото на четвереньках

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Подписчики предполагают, что актрисе пора найти себе мужчину.

Актриса Юлия Михалкова, частенько удивляющая своих поклонников в соцсетях откровенными образами, 20 октября поделилась новыми фотографиями. На снимках Юлия в кожаной куртке, черной майке, джинсах и сапогах-трубах стоит на четвереньках. Дополняют образ солнечные очки.

У подписчиков-мужчин фотографии вызвали бурный восторг.

«Вот что значит человек не замужем, никто нервы не рвет. Выглядит — просто огонь», - написал один из фанатов.

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Юлия Михалкова и ее новый образ. Фото: соцсети

Кому-то, впрочем, новый модный look бывшей звезды «Уральских пельменей» показался слишком откровенным, а кому-то и вовсе - слишком неженственным.

«Юльчик, лучше юбочки, а то как Терминатор...» - пишет мужчина.

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