«Это уже перебор»: Юлия Михалкова показала сексуальные фото на четвереньках

Актриса Юлия Михалкова, частенько удивляющая своих поклонников в соцсетях откровенными образами, 20 октября поделилась новыми фотографиями. На снимках Юлия в кожаной куртке, черной майке, джинсах и сапогах-трубах стоит на четвереньках. Дополняют образ солнечные очки.
У подписчиков-мужчин фотографии вызвали бурный восторг.
«Вот что значит человек не замужем, никто нервы не рвет. Выглядит — просто огонь», - написал один из фанатов.
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Юлия Михалкова и ее новый образ. Фото: соцсети
Кому-то, впрочем, новый модный look бывшей звезды «Уральских пельменей» показался слишком откровенным, а кому-то и вовсе - слишком неженственным.
«Юльчик, лучше юбочки, а то как Терминатор...» - пишет мужчина.