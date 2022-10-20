«Мразь мрази глаз не выклюет»: Собчак дерзко ответила разгневанному Моргенштерну* на обвинения

Ксения Собчак не раз была в центре скандалов. Она вела переписку с Сергеем Шнуровым в соцсетях, за которой следила вся страна. Также телеведущая вступала в ссоры с Яной Рудковской и другими известными персонами. На нее обиделась и Елена Блиновская, когда уже дала блондинке интервью. А теперь точит зуб на звезду Моргенштерн*.
Уже несколько месяцев рэпер путешествует. Он находится в Дубае, но мечтает вернуться на родину. Музыкант уверен, что отчасти Ксения виновата в том, что он попасть в Россию не может. Он заявил, что проводить интервью ей помогает психолог-журналист, который подсказками в микронаушник говорит, какие вопросы задавать герою. Также журналистку он назвал мразью.
Сначала Собчак выдержала паузу, но все же ответила на выпад Моргенштерна*. Она записала видео в ванной комнате, где покрасовалась в черном вечернем платье и с розой на чокере. Блондинка спокойной поставила рэпера на место и пригласила на новое интервью.
«Морген*, дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду, готова повторить интервью с тобой еще раз и без команды, без страшных людей, которые что-то шепчут мне в ухо, и вообще без съемочного процесса. Запишем на „Айфончик“, хочешь?
Не думаю, что результат будет другой. Как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает. Но! Я верю в тебя, ты хороший танцор, так что всегда тебя жду в свои мохнатые лапки, приходи, как будешь готов», — сказала Ксения.
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Примечательно, что Собчак находится в Дубае. У нее есть возможность в любой момент встретиться с Моргенштерном* и все обсудить с глазу на глаз. Однако неизвестно, пойдет ли он на такой шаг. Напомним, что ранее Ксения даже была ведущей на свадьбе рэпера с Диларой Зинатуллиной. Однако они расстались не так давно.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.