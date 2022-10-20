«Мразь мрази глаз не выклюет»: Собчак дерзко ответила разгневанному Моргенштерну* на обвинения

Сначала Собчак выдержала паузу, но все же ответила на выпад Моргенштерна*. Она записала видео в ванной комнате, где покрасовалась в черном вечернем платье и с розой на чокере. Блондинка спокойной поставила рэпера на место и пригласила на новое интервью.

«Морген*, дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду, готова повторить интервью с тобой еще раз и без команды, без страшных людей, которые что-то шепчут мне в ухо, и вообще без съемочного процесса. Запишем на „Айфончик“, хочешь? Не думаю, что результат будет другой. Как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает. Но! Я верю в тебя, ты хороший танцор, так что всегда тебя жду в свои мохнатые лапки, приходи, как будешь готов», — сказала Ксения.

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