«В правильной позе на боку»: Анна Семенович поделилась постельными видео

Певица Анна Семенович в четверг решила показать своим подписчикам слегка обновленный интерьер своей спальни. Сидя на просторной кровати, она рассказала о том, какие подушки использует, и как с ними нужно обращаться.

Для многих подписчиц Анны наверняка стало откровением то, что комфортное положение тела во сне может повлиять не только на качество сна, но и на красоту женщины.

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