«В правильной позе на боку»: Анна Семенович поделилась постельными видео

Певица Анна Семенович в четверг решила показать своим подписчикам слегка обновленный интерьер своей спальни. Сидя на просторной кровати, она рассказала о том, какие подушки использует, и как с ними нужно обращаться.
Для многих подписчиц Анны наверняка стало откровением то, что комфортное положение тела во сне может повлиять не только на качество сна, но и на красоту женщины.
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Анна Семенович рассказала о своих подушках. Фото: соцсети
Комфортный сон бывшей участницы группы «Блестящие» обеспечивает так называемая подушка-«обнимашка» — специальная подушка вытянутой формы, которую очень часто используют беременные женщины. На нее можно закинуть ногу и обнять ее одной рукой, или же обеими.
«Так советуют спать мануальщики. Она позволяет лежать в правильной позе на боку. Чтобы не было морщин, чтобы нам было удобно», — объяснила певица.
Анна рассказала, в какой позе должна спать женщина. Фото: соцсети