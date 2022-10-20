«Интимная родинка так и манит»: Муцениеце в платье-сорочке без белья щегольнула на публике

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино. Многие ее также знают, как бывшую жену Павла Прилучного. Примечательно, что после развода артистка снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Она похудела и сменила имидж. Звезда теперь активно снимается в новых проектах.
Теперь Агата также чаще выходит в свет. Она успевает растить двоих детей: Мию и Тимофея. А свободное время актриса посвящает веселью. Каждый раз она демонстрирует новые наряды. Этой осенью в ее гардеробе больше яркий аутфитов.
На этот раз Муцениеце отправилась на светский бранч. Она сделала макияж и укладку в салоне красоты. Актриса облачилась в платье-сорочку сливочного цвета. Она предстала перед публикой, не скрывая глубокое декольте. Агата засветила свою ложбинку и интимную родинку на груди. Она не стала надевать лифчик под наряд.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. Многие признались, что она сразила их своей женственностью. «Ох, что за красотка», «Выглядит просто изумительно», «Нет, ну что за дива», «Какая фигура! Даже наряд не скрыл красоты», «Интимная родинка так и манит», «Паша потерял настоящее счастье», — стали писать подписчики.