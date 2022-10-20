«Бабкины будни»: Ольга Бузова раздвинула ноги в московской бане

Певица Ольга Бузова и ее подруга Ольга Десятовская в четверг вечером решили отметить 17-летие своей дружбы. Девушки встретились в одной из частных бань столицы, где их ждали услуги парилки, а также всевозможные виды закусок и выпивки.
Две Ольги отметили, что в предыдущие годы свои годовщины они праздновали в несколько другой обстановке.
«10-летие нашей дружбы мы отмечали в Париже. Натусовались, нагулялись, ходили в рестораны, в клубы... А как мы отмечаем 17 лет нашей дружбы? В кресле-качалке такие. Бабкины будни», — заявила Бузова, раскачиваясь в кресле в одном купальнике и простыне.
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От глаз подписчиков не могло укрыться то, что певица сидит в кресле довольно вальяжно, раздвинув стройные ноги. Впрочем, в остальном в этот вечер звезда вела себя очень скромно и была так увлечена беседой с подругой, что выкладывала гораздо меньше видео, чем обычно.