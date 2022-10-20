«Хочу быть тут и в радости, и в горести»: Бородина отказалась покидать Россию

За последние несколько месяцев Россию покинули несколько именитых артистов. Ксения Бородина заверила, что не собирается следовать их примеру.
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Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что считает бегство с родины в сложное время настоящим предательством.
«Я родилась и выросла в России! Я люблю свою страну. Я не хочу ее предавать. Тут мой дом, мои родители, мои близкие, мои друзья, моя работа. Я кому там нужна? Кто-то меня там ждет? Нет! Я хочу быть тут и в радости, и в горести», — высказалась звезда в соцсети.
Фото: соцсети
Напомним, самым обсуждаемым стал отъезд за границу Аллы Пугачевой. Примадонна вместе с мужем и восьмилетними детьми перебралась в Израиль. Выяснилось, что певица получила гражданство страны еще несколько месяцев назад.