«Хочу быть тут и в радости, и в горести»: Бородина отказалась покидать Россию

За последние несколько месяцев Россию покинули несколько именитых артистов. Ксения Бородина заверила, что не собирается следовать их примеру.

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Ведущая «Дома-2» подчеркнула, что считает бегство с родины в сложное время настоящим предательством.