Дадут по минимуму: адвокат усомнился, что Большова сядет в тюрьму за смертельное ДТП

14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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В беседе с порталом Teleprogramma.pro известный адвокат Юрий Шель рассказал, что может грозить актрисе, если ее признают виновной в смертельном ДТП. По мнению эксперта, Анна не получит максимальное наказание, связанное с лишением свободы.

«У нее статья до пяти лет. Но даже в случае признания ее виновной, я думаю, у нее реального срока не будет. Она вовремя вызвала медицинскую помощь, может пойти как смягчающее обстоятельство.

Самое главное, нужно установить: связан ли наезд на пешехода с его смертью. И второе, виноват ли водитель в этом ДТП», — пояснил Шель.