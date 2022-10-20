«Мысль об этом вызывает ужас»: сын Газманова высказался об эмиграции в Израиль

Олег Газманов с сыном Родионом. Фото: Global Look Press

Олег Газманов с сыном Родионом. Фото: Global Look Press

Родион заверил, что ни он, ни его звездный отец не собирались покидать Россию.

Сын Олега Газманова Родион стал новым героем шоу «Алена, блин!». В числе прочего ведущая проекта Алена Жигалова расспросила артиста о слухах про эмиграцию его семьи в Израиль.

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Музыкант не стал скрывать, что ездил за границу, однако подчеркнул, что это было связано с работой. 

«Отец был в Израиле, и я был, мы ездили с гастролями. Но одно дело бывать в стране, а другое дело — получать гражданство. Я не могу стопроцентно отвечать за отца, но не думаю, что он бы стал этим заниматься. Особенно в такое время», — рассказал Родион.

Газманов-младший заверил, что не планировал покидать Россию.

«У меня никогда в жизни не было желания уехать! Вообще, мысль о том, чтобы покинуть свою страну, у меня вызывает если не ужас, то печаль», — подытожил артист.

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