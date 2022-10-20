«Выше колена, но ниже пупка, дырка такая, что влезет рука»: восьмилетняя дочка Джигана и Самойловой смутила подписчиков загадкой

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова, которые вместе с остальными членами семьи путешествуют на яхте, очень весело проводят время. Веселить их продолжают и дети. Средняя дочка Лея, например, умеет загадывать загадки, над которыми смеются до упаду все подписчики ее знаменитой мамы.

«Выше колена, но ниже пупка, дырка такая, что влезет рука», - вот какую загадку она выдала в четверг.

Правильным ответом был «карман».