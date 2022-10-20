«Выше колена, но ниже пупка, дырка такая, что влезет рука»: восьмилетняя дочка Джигана и Самойловой смутила подписчиков загадкой

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова, которые вместе с остальными членами семьи путешествуют на яхте, очень весело проводят время. Веселить их продолжают и дети. Средняя дочка Лея, например, умеет загадывать загадки, над которыми смеются до упаду все подписчики ее знаменитой мамы.
«Выше колена, но ниже пупка, дырка такая, что влезет рука», - вот какую загадку она выдала в четверг.
Правильным ответом был «карман».
«А я подумала ж***», - честно написала Самойлова.
Напомним, ранее Оксана оскандалилась, показав «фэмили лук» со старшей дочкой Ариелой. Они обе были в купальниках, но многочисленные комментаторы в Интернете решили, что эта модель слишком открытая и слишком пошлая для 11-летней девочки.