«Ой, малая, а уже губы уточкой»: Наталья Фриске запечатлелась в купальнике на пляже со своей дочкой-пухляшкой

Поклонники следят за ее жизнью. На днях Фриске отправилась в первое путешествие с малышкой. Она привезла ее в Турцию. 20 октября экс-певица покрасовалась в купальнике на пляже. Она запечатлелась с крохой на руках. Девочка была замотана в пеленку. При этом у нее был серьезный вид, а мама ее целовала в этот момент.

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