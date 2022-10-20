«Ой, малая, а уже губы уточкой»: Наталья Фриске запечатлелась в купальнике на пляже со своей дочкой-пухляшкой

Наталья Фриске несколько месяцев была солисткой группы «Блестящие». Однако она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе. Зато ее сестра Жанна Фриске была настоящей звездой. В 2015 году она умерла. Родные переживали из-за сына артистки Платона, которого не видят, так как он растет в семье отца Дмитрия Шепелева. Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну.
Не так давно Наталья устроила фотосессию для крохи. Малышке исполнилось шесть месяцев. Несмотря на то, что у новоиспеченной мамы нет мужа, она сама справляется со всеми обязанностями. Бабушка и дедушка также с радостью нянчат внучку.
Поклонники следят за ее жизнью. На днях Фриске отправилась в первое путешествие с малышкой. Она привезла ее в Турцию. 20 октября экс-певица покрасовалась в купальнике на пляже. Она запечатлелась с крохой на руках. Девочка была замотана в пеленку. При этом у нее был серьезный вид, а мама ее целовала в этот момент.
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Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети
«Начало положено, наше первое путешествие, а впереди еще много стран», — написала она.
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Наталья находится в хорошей форме. Много комплиментов получила и ее наследница. «Какая сладкая булочка на руках сидит у вас, Наталья», «Солнышко, ребенку очень на пользу и положительные эмоции родителей», «Ох, какие у вас формы», «Ой, малая, а уже губы уточкой», — прокомментировали пост подписчики.