«Пойдет на пользу»: Тутта Ларсен рассказала об отправке сына в армию

Телеведущая Тутта Ларсен — в прошлом эпатажная бунтарка. В настоящем — мама троих детей и любящая жена. Звезда рассказала в интервью Наталье Подольской для ее авторского шоу на YouTube-канале о своем старшем сыне. По словам Ларсен, 17-летний Лука заканчивает учебу в школе, но пока не знает, чем будет заниматься дальше.

Обеспокоенная мама посетовала на то, что ее отпрыск все еще не может определиться с будущей профессией. Поэтому Ларсен решила, что сейчас сыну будет полезно пойти на год в армию.

«Я ничего не имею против службы сына в армии, особенно, в российской. Особенно, сегодня. Но я не очень уверена, что мой ребенок нужен армии. Скорее наоборот, моему сыну она нужна», — отметила Ларсен.

Напомним, у Тутты Ларсен трое детей. Старший Лука (от журналиста Захара Артемьева), Марфа и Иван (родились в 2009 году в браке с джазовым исполнителем Валерием Колосковым).

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