«Заставляли идти в постель к олигархам»: почему Волочкову выгнали из Большого театра

Анастасия Волочкова долгое время судится с Большим театром. В свое время балерину уволили из учреждения, заявив, что она поправилась и перестала соответствовать стандартам.

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По мнению артистки, ее карьера была разрушена совсем по иной причине.

«Я рассталась с влиятельным богатым человеком. Этот мужчина решил мне отомстить и дернуть за самые сокровенные ниточки — Большому театру. Его директору дали задание любой ценой убрать меня», — рассказала Анастасия Prozvezd.

Волочкова отметила, что в нулевых обеспеченные бизнесмены могли влиять на руководство учреждения и постоянно продвигали своих любовниц. Тем артисткам, которые отказывали «толстосумам», не давали партии.

«На этих вечеринках, которые в Большом устраивали, балерин просто превращали в проституток. Их насильно заставляли после банкета идти в постель к олигархам», — заявила звезда.

Сейчас Волочкова судится с учреждением. По ее словам, театр не выплатил ей гонорары, начиная с 1998 года, а также «украл» пять лет стажа. Из-за путаницы в документах балерина не может получить пенсию.