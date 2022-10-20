Вели под руки помощники: 84-летний Слава Зайцев, страдающий от болезни Паркинсона, появился на публике

Российский модельер Вячеслав Зайцев, который в последнее время плохо себя чувствует и в связи с этим редко выходит в свет, в четверг порадовал своим присутствием гостей Форума российской идентичности в Москве.

Как сообщает StarHit, 84-летний модельеру сложно передвигаться самому и его вели под руки помощники. На форуме также присутствовали художник Никас Сафронов и супруга режиссера Никиты Михалкова, Татьяна Евгеньевна.

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