«Эмоционально выжата»: Савичева рассказала о трудностях в браке

Знаменитая певица Юлия Савичева рассказала «Teleprogramma.pro» о трудностях в браке с Александром Аршиновым. По словам звезды, в ее семье несколько лет назад был непростой период: она ушла от мужа. Однако паре удалось преодолеть этот кризис и остаться семьей.

Уже 19 лет Савичева состоит в отношениях с Аршиновым, 8 из которых — в браке. У них есть прекрасная дочь Анна. Малышка родилась в Европе, а сейчас живет с бабушкой в Португалии. Певица часто прилетает навестить свое чадо, при этом продолжая работать в России.

Юлия рассказала, что сохранить непростые отношения с мужем им помогают частые разлуки. Савичева часто гастролирует, а муж в это время находится в Москве. Она уверена, что Аршинов не изменяет ей.

«Если вы бережете отношения, доверяете друг другу, то все будет прекрасно. Когда люди по-настоящему любят, то даже на расстоянии они будут сохранять верность и преданность», — заметила певица.

Однако трудности не обошли стороной и ее семью. Юлия рассказала, что в момент эмоционального кризиса ушла от своего мужа. Она собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Певица поделилась: сложности начались из-за того, что она пропадала на гастролях, а в свободное от выступлений время была на съемках. Аршинов же посвящал всего себя работе.

«Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была эмоционально выжата. Так бывает, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье на пределе возможностей», — вспоминает певица.

Исполнительница сразу поняла, что совершила глупость, но гордость не позволила вернуться ей к мужу сразу. Неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы мужчина сам не сделал первый шаг.

«В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: «Давай собирай вещи — мы оба знаем, чем все это закончится», — рассказала Юлия Савичева.

Певица прошла с мужем плечо к плечу много испытаний и теперь точно уверена, что Аршинов ее человек. Юлия отметила, что Александр на 100% подходит ей.

«Многие боятся настоящих эмоций и не чувствуют людей, которые рядом. Я в свое время почувствовала, что Аршинов — мой человек, у него красивые душа и сердце», — заметила звезда.

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