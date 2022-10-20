«Богиня с изящными формами»: Клава Кока в коротком платье засветила, что прячет под подолом

Клава Кока является одной из самых известных исполнительниц в России. За пять лет ее карьера стала успешной. Теперь блондинка дает концерты, записывает дуэты с популярными артистами.

Молодежь называет ее своим кумиром. Певица в этом году не раз сражала публику женственными нарядами. А теперь она участвует в шоу «Маска. Танцы».