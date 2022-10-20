«Богиня с изящными формами»: Клава Кока в коротком платье засветила, что прячет под подолом

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица на публике появилась в смелом наряде. Во время съемок ее запечатлели с пикантного ракурса.

Клава Кока является одной из самых известных исполнительниц в России. За пять лет ее карьера стала успешной. Теперь блондинка дает концерты, записывает дуэты с популярными артистами.

Молодежь называет ее своим кумиром. Певица в этом году не раз сражала публику женственными нарядами. А теперь она участвует в шоу «Маска. Танцы».

Каждый раз Клава добавляет в образ перчинку. Она может засветить нижнее белье, а также покрасоваться в чулках итопике с перьями. Певица старается подчеркивать свои достоинства. Она порой удивляет публику. 

Примечательно, что в этом году она стала членом жюри в шоу «Маска. Танцы». Для эфира Кока также подбирает яркие образы. На этот раз она щегольнула в коротком платье серого цвета с разрезами. Силуэтный наряд дополняли нюдовые ботильоны на шпильке.

Ее сняли с пикантного ракурса, поэтому артистка засветила, что прячет под подолом. Оказалось, что она была в шортиках, подчеркнувших ее изящные бедра. 

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Поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие отметили, что она похорошела. Певица теперь носит длинные волосы. «Ого, какая куколка», «Богиня с изящными формами», «Шикарные ножки», «Шортики? Вроде не такое и короткое платье», «Какая вы красивая, слов нет», «Хорошенькая», «Как вы преобразились», — стали писать подписчики.

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