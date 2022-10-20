«Сложный период»: Саша Артемова рассказала, как выживала на гроши

Экс-участница проекта «Дом-2» Саша Артемова рассказала своим подписчикам в соцсетях, как в начале своего звездного пути ей приходилось выживать на маленькую зарплату. По словам девушки, ей было страшно остаться совсем без денег.

Сейчас, будучи известной, Артемова может позволить себе практически все. Она ни в чем не отказывает себе и своей дочке Александрине. Девушка состоит в браке с Евгением Кузиным, ребята любят путешествовать и баловать своего общего ребенка.

В свое время Артемова закончила консерваторию по классу скрипки. Девушка стремилась реализоваться в качестве музыканта. И в возрасте 16 лет она устроилась работать в оркестр оперного театра.

«Помню, что первая моя работа вообще была за 2500р в месяц. Я устроилась в оперный оркестр в 16 лет и жила на эти деньги!» - поделилась с подписчиками Артемова (орфография и пунктуация автора сохранены без изменений - Прим. ред.).

В конце сентября дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Евгения Кузина исполнилось три года. Знаменитости устроили для своей малышки праздник. Кадрами с торжества Артемова поделилась в микроблоге.

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