«Ощущение, что снова попала в 90-е»: Виктория Боня в струящихся брюках и тренче прогулялась по Москве

Виктория Боня является известной участницей шоу «Дома-2». Она давно покинула проект, но теперь продолжает быть популярной персоной. Светская львица ведет передачи, но живет в Монако. Она также создала бренд одежды и косметики. Бизнеследи недавно побывала в Гималаях, где совершала восхождение в гору.
Не так давно Боня вернулась в Монако, где восстанавливалась после длительного путешествия. Она не стала скрывать, что похудела. Также светской львице пришлось исправлять загар. А на днях она приехала в Москву, где сразу нарастила волосы.
Теперь Виктория вышла на прогулку. Она предстала в черных струящихся брюках и рубашке из денима. лук дополнил черный тренч. Телеведущая покрасовалась на променаде.
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«Ну что, Москва изменилась за последние пару месяцев… Иногда возникает ощущение, что снова попала в 90-е. Есть такое?» – написала звезда.
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. «Стильная красота», «В чем именно изменение? То что бутиков нет?», «Очень стильно», «Ну образ у вас словно из прошлого, а Москва прекрасна, как всегда», — стали писать подписчики.