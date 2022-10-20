«Ощущение, что снова попала в 90-е»: Виктория Боня в струящихся брюках и тренче прогулялась по Москве

Не так давно Боня вернулась в Монако, где восстанавливалась после длительного путешествия. Она не стала скрывать, что похудела. Также светской львице пришлось исправлять загар. А на днях она приехала в Москву, где сразу нарастила волосы.

Теперь Виктория вышла на прогулку. Она предстала в черных струящихся брюках и рубашке из денима. лук дополнил черный тренч. Телеведущая покрасовалась на променаде.

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