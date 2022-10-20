Могла наехать на труп! Раскрыты шокирующие подробности смертельного ДТП с Большовой

14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Несмотря на то, что о трагедии стало известно лишь 20 октября, за считанные часы она успела обрасти шокирующими подробностями.

По информации Telegram-канала «НеМалахов», актриса могла наехать на лежащую на дороге женщину, когда та уже была мертвой.

Местные жители рассказали, что Олеся могла скончаться от травм, полученных до аварии. По словам инсайдеров, незадолго до ДТП Соколову сильно избил и бросил на дороге сожитель.

Напомним, трагедия произошла в темное время суток на неосвещаемом участке дороги. Женщина скончалась от сильной потери крови и болевого шока, у нее были сломаны ноги и ключица.