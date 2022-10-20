«Молодой семье — сковородку и кастрюлю»: Константин Ивлев накормил Прилучного и Брутян тортиком

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в четверг стали почетными гостями на открытии нового магазина звездного шеф-повара Константина Ивлева. Они ознакомились с ассортиментом магазина, а когда Ивлев начал резать праздничный тортик, именно им достался первый кусочек.
Сперва шеф предположил, что молодой семье нужно отрезать фигурки в виде сковородки и кастрюли, украшавшие торт, но Зепюр попросила кусок с ежевикой. Она и Павел съели этот кусок вдвоем, причем девушка кормила мужа с ложечки, а он радостно жевал и позировал на камеру.
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Магазин Ивлева находится в торговом центре на Пресненской набережной Москвы. На открытии собралось много поклонников шефа. Многие из них смогли получить его автографы, а также сфотографироваться с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, присутствие которых для всех стало большим сюрпризом.