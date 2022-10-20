«Молодой семье — сковородку и кастрюлю»: Константин Ивлев накормил Прилучного и Брутян тортиком

Сперва шеф предположил, что молодой семье нужно отрезать фигурки в виде сковородки и кастрюли, украшавшие торт, но Зепюр попросила кусок с ежевикой. Она и Павел съели этот кусок вдвоем, причем девушка кормила мужа с ложечки, а он радостно жевал и позировал на камеру.

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