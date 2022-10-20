Элегантная блондинка с вьющейся челкой! Высоцкая в день рождения мамы показала ее редкое фото в молодости

Теперь понятно, от кого Юлия Высоцкая унаследовала свою красоту и элегантность. В своем микроблоге актриса поделилась редким снимком мамы в молодости. На черно-белом фото Светлана запечатлена еще юной девушкой.
Так, со снимка взирает очаровательная красавица-блондинка с вьющейся челкой и глазами-озерами. Прическу мама Юлии Высоцкой сделала по моде тех лет, высоко зачесав волосы на затылке.
Мама Юлии Высоцкой — Светлана, в молодости обладала миловидной внешностью. Фото: соцсети героя публикации
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«Мамуля! Сегодня такой прекрасный день! Пожалуйста, будь счастлива и здорова. С твоим чувством юмора и оптимизмом точно еще столько же лет впереди! С днем рождения», — отметила Высоцкая.