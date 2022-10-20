Элегантная блондинка с вьющейся челкой! Высоцкая в день рождения мамы показала ее редкое фото в молодости

Теперь понятно, от кого Юлия Высоцкая унаследовала свою красоту и элегантность. В своем микроблоге актриса поделилась редким снимком мамы в молодости. На черно-белом фото Светлана запечатлена еще юной девушкой.

Так, со снимка взирает очаровательная красавица-блондинка с вьющейся челкой и глазами-озерами. Прическу мама Юлии Высоцкой сделала по моде тех лет, высоко зачесав волосы на затылке.