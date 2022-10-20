«Подлил масла в огонь»: муж Жизель Бундхен готовится бросить супермодель

В жизни знаменитой бразильской супермодели Жизель Бундхен, похоже, черная полоса. На днях папарацци «поймали» ее 45-летнего мужа Тома Брэди без обручального кольца в одном из отелей в Пенсильвании. Поклонники пары опечалены: видимо, брак модели и спортсмена спасти не удастся.

Брэди подлил масла в огонь. На днях перед игрой Тампа-Бэй Бакканирс муж супермодели впервые показался на публике без кольца. К слову, пару лет назад Бундхен рассказывала, что недовольна своей личной жизнью. До шокирующих признаний поклонники пары считали, что жизнь знаменитостей похожа на сказку: 10 лет вместе, совместные дети.

В 2020 году красотка рассказала, что ее муж из-за своей спортивной карьеры практически не уделяет время ей и их детям — Бенджамину и Вивиан. Тогда появилась информация, что супермодель даже написала письмо мужу, в котором рассказала, что ее не устраивает в браке. Жизель слезно просила Тома пересмотреть свои приоритеты и чаще уделять время семье.

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