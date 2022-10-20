«Подлил масла в огонь»: муж Жизель Бундхен готовится бросить супермодель

В жизни знаменитой бразильской супермодели Жизель Бундхен, похоже, черная полоса. На днях папарацци «поймали» ее 45-летнего мужа Тома Брэди без обручального кольца в одном из отелей в Пенсильвании. Поклонники пары опечалены: видимо, брак модели и спортсмена спасти не удастся.
Брэди подлил масла в огонь. На днях перед игрой Тампа-Бэй Бакканирс муж супермодели впервые показался на публике без кольца. К слову, пару лет назад Бундхен рассказывала, что недовольна своей личной жизнью. До шокирующих признаний поклонники пары считали, что жизнь знаменитостей похожа на сказку: 10 лет вместе, совместные дети.
В 2020 году красотка рассказала, что ее муж из-за своей спортивной карьеры практически не уделяет время ей и их детям — Бенджамину и Вивиан. Тогда появилась информация, что супермодель даже написала письмо мужу, в котором рассказала, что ее не устраивает в браке. Жизель слезно просила Тома пересмотреть свои приоритеты и чаще уделять время семье.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Позже стало известно, что спортсмен согласился пойти на компромисс и стал посещать семейного психотерапевта. Увы, и это не помогло, пишет портал PageSix.com.
Некоторое время назад СМИ начали трубить о том, что супруги активно готовятся к разводу. Мол, все зашло настолько далеко, что оба уже наняли адвокатов. Однако, как надеются поклонники, все должно пройти адекватно. В свое время модель и спортсмен подписали брачный договор и согласовали раздел имущества. Однако на кону самый важный вопрос: опека над детьми. Для многих пар, как известно, именно это становится настоящим испытанием. Остается уповать на то, что супруги смогут решить все полюбовно и обоюдно.