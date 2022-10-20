«Сама бросилась под машину»: Большова раскрыла детали смертельного ДТП

Актриса не стала публично рассказывать о случившемся, но поделилась деталями трагедии с режиссером Ленкома Марком Варшавером. Он сообщил РИА Новости, что сейчас идет расследование происшествия.

«Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте, и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение», — поделился Варшавер.

Ранее стало известно, что в момент аварии Большова была трезва. Погибшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.