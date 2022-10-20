Знакомая погибшей под колесами Анны Большовой утверждает, что дорога была освещена

Информацию о том, что актриса Анна Большова могла сбить насмерть женщину из-за ночного времени суток и неосвещенности участка, опровергла знакомая погибшей. По ее словам, дорогу незадолго до трагедии отремонтировали и свет там был, так что, по всей видимости, причина аварии — в превышении актрисой скорости.
«По-видимому, актриса летела, потому что дорога там, в принципе, освещенная. Худо-бедно, но фонари все равно присутствуют, и при свете фар там всех видно. Не так давно, насколько знаю, там проложили асфальт», — рассказала знакомая погибшей.
Она добавила, что Грачевка — небольшой поселок, здесь никогда не ездят на большой скорости, местные жители привыкли без опаски ходить прямо по проезжей части, потому что машин ездит мало.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Все привыкли, что там нет ночного движения. Она просто шла по дороге. Может быть, даже спиной, потому что иначе успела бы отскочить. Просто так получилось. Одна не заметила, другая — тоже», — сказала она в интервью телеканалу «360».