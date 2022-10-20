Знакомая погибшей под колесами Анны Большовой утверждает, что дорога была освещена

Информацию о том, что актриса Анна Большова могла сбить насмерть женщину из-за ночного времени суток и неосвещенности участка, опровергла знакомая погибшей. По ее словам, дорогу незадолго до трагедии отремонтировали и свет там был, так что, по всей видимости, причина аварии — в превышении актрисой скорости.

«По-видимому, актриса летела, потому что дорога там, в принципе, освещенная. Худо-бедно, но фонари все равно присутствуют, и при свете фар там всех видно. Не так давно, насколько знаю, там проложили асфальт», — рассказала знакомая погибшей.

Она добавила, что Грачевка — небольшой поселок, здесь никогда не ездят на большой скорости, местные жители привыкли без опаски ходить прямо по проезжей части, потому что машин ездит мало.

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