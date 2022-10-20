«Кураж до небес»: Петросян рассказал, как повредил ногу во время игры в футбол

Юморист Евгений Петросян любит отдыхать со своей молодой женой Татьяной Брухуновой и их двухлетним сыном. Супруга звезды старается тщательно следить как за своим здоровьем, так и за физическим и моральным состоянием членов семьи. Сам Петросян регулярно занимается спортом и с удовольствием составляет компанию жене и сыну на отдыхе. Одним словом, бережет себя.

Но на днях артист рассказал об одном интересном эпизоде из своей молодости. Петросян однажды вышел играть в футбол с больной ногой и поймал такой сильный кураж, что забил гол в ворота известному футболисту.

Петросяна вместе с другими артистами пригласили принять участие в товарищеском матче против футболистов. Однако до этого с юмористом случился казус: он вывихнул ногу, едва оказавшись на поле. Петросян не планировал далее принимать участие в игре, однако просто так отпускать артиста не хотели. Евгения Вагановича попросили задержаться, чтобы его смогли снять для телепрограммы.

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«Руководитель мероприятия настоятельно попросил: «Женя! Ты меня хоть пожалей. Забей хоть пару пенальти вратарю Дасаеву». Я ответил: «Ты соображаешь? Дасаев — великий вратарь! Как я могу ему забить больной ногой?» Мне поставили мяч на точку, Дасаев принял исходное положение. Я отошел на несколько секунд и занялся самовнушением. Далее я разбегаюсь как могу, ударяю по мячу и бью по воротам. Как говорят в футболе, «в девятку»! Моему удивлению нет предела. Боль возвратилась, но кураж до небес!» — поделился Петросян, передает 7days.

Юморист отметил, что вспомнил об этом случае во время юмористической фотосессии в гостинице «Националь». Петросян лежал на диване с мячом в руках. В какой-то момент у него появилась ассоциация с тем самым матчем.