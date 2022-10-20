Лужи крови, переломанные ноги и болевой шок: раскрыты страшные подробности аварии с Большовой

14 октября в Калужской области произошло смертельное ДТП. Анна Большова, находясь за рулем иномарки, сбила женщину: 31-летнюю жительницу Калужской области и мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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Актриса не покинула место происшествия и сама вызвала скорую помощь. К сожалению, жертва аварии скончалась до приезда врачей. Она получила переломы ног и ключицы. Причиной смерти стала большая потеря крови и болевой шок.

Как сообщил Telegram-канал «НеМалахов», в анализах Большовой не были обнаружены следы алкоголя. В крови погибшей Соколовой врачи нашли четыре промилле алкоголя. Такую дозу можно получить, выпив, например, 14 банок пива.

Анна скрыла трагедию ото всех и продолжила как обычно ходить на работу в театр Ленком. После того, как информацию о ДТП опубликовали СМИ, артистка перестала выходить на связь.