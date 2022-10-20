Сестра жертвы Анны Большовой подаст на актрису в суд

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием известной актрисы Анны Большовой. Погибшую звали Олеся Борисенко. Ее сестра Виктория Желтова заявила, что семья намерена подавать на актрису в суд. Незадолго до трагедии, как рассказала Желтова, ее сестра находилась со своими детьми, затем муж привез женщину в деревню Грачевка и высадил на неосвещенной развилке. Спустя несколько мгновений Олеся оказалась под колесами автомобиля Большовой.

«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», — возмущается Желтова.

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Виктория рассказала, что искала сестру всю ночь и лишь наутро узнала, что с ней произошло. Похороны Олеси уже прошли. За все это время Анна Большова не пыталась связаться с семьей погибшей.

«Странно, что месяц будет экспертиза, обычно это быстро», — приводит слова Виктории Желтовой телеканал «360».

Напомним, 14 октября актриса Анна Большова, находясь за рулем своей Audi, сбила насмерть женщину. Трагедия произошла в Калужской области.