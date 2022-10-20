Шутила и болтала о любви к сцене: как повела себя Большова после смертельной аварии

14 октября в Калужской области произошло смертельное ДТП. Анна Большова, находясь за рулем иномарки, сбила женщину — 31-летнюю жительницу Калужской области и мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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После аварии актриса не стала отменять спектакли и просить заменить ее. Она скрыла ото всех информацию о трагедии, продолжив как ни в чем не бывало ходить в родной театр «Ленком».

Как сообщил Telegram-канал «НеМалахов», 18 октября, на четвертый день после страшного ДТП, Большова вместе с Александром Збруевым провела пресс-конференцию. Общаясь с журналистами, Анна шутила и охотно рассказывала о любви к сцене.

После того, как новость об аварии просочилась в прессу, артистка перестала выходить на связь.