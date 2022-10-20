«С возвращением»: модель Виктория Лопырева улетела из России

Модель Виктория Лопырева вновь прилетела в Объединенные Арабские Эмираты. Судя по фото и видео, которые она публикует на своей страничке в соцсети, русская красотка очень рада возвращению в Дубай и на ближайшие дни у нее наверняка куча планов.
Судя по тому, что накануне звезда показывала подписчикам фото из машины, где она куда-то едет вместе со своим трехлетним сыном Марком Лионелем, и сопроводила снимок надписью «Готовы», все предположили, что малыш вернулся в жаркую страну вместе с мамой.
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Виктория Лопырева и ее сын Марк Лионель. Фото: соцсети
Напомним, что сын модели и бизнесмена Игоря Булатова появился на свет 5 февраля 2019 года в Майами и буквально с рождения он постоянно путешествует вместе с Викторией. Так, свой третий день рождения мальчик праздновал в Дубае, а последние несколько месяцев семья жила в России.
Чем сейчас занимается папа мальчика, Виктория не рассказывает. Тем не менее иногда она появляется вместе с мужем на различных мероприятиях, а потому слухи об их расставании явно преувеличены.