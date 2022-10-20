«С возвращением»: модель Виктория Лопырева улетела из России

Модель Виктория Лопырева вновь прилетела в Объединенные Арабские Эмираты. Судя по фото и видео, которые она публикует на своей страничке в соцсети, русская красотка очень рада возвращению в Дубай и на ближайшие дни у нее наверняка куча планов.

Судя по тому, что накануне звезда показывала подписчикам фото из машины, где она куда-то едет вместе со своим трехлетним сыном Марком Лионелем, и сопроводила снимок надписью «Готовы», все предположили, что малыш вернулся в жаркую страну вместе с мамой.

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