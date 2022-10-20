Огромная доза! Сколько алкоголя обнаружили в крови женщины, погибшей в ДТП с Большовой

14 октября в Калужской области произошло смертельное ДТП. Анна Большова, управляя иномаркой, сбила женщину: 31-летнюю жительницу Калужской области и мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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По информации Telegram-канала «НеМалахов», в момент аварии актриса была трезва. Погибшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Врачи обнаружили в ее крови четыре промилле алкоголя. Такая доза равна приблизительно 14 банкам пива.

Ранее стало известно, что причиной смерти Соколовой стала большая потеря крови и болевой шок. В результате ДТП она получила переломы ног и ключицы.