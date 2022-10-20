Сбежавшая из России Пугачева подставила известный бренд обуви

Резко высказавшаяся о России Алла Пугачева уехала в Израиль на долгое время. Примадонна оставила свой шикарный замок в Подмосковье. Сейчас за ним присматривает водитель.

Однако в Москве у Аллы Борисовны остались финансовые обязательства. К примеру, в 1997 году она заключила контракт с известным брендом обуви. Задачей Примадонной было рекламировать продукцию и получать за это процент.

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Пугачева уехала, а предприниматели остались. Причем остались не в самом завидном положении. После побега певицы из России спрос на сапоги рухнул. Сейчас продукцию продают с большими скидками, чтобы выжить, сообщили в канале «Про деньги».