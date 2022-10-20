«Многие артисты готовы убить за это»: почему сын Газманова ненавидел хит «Люси»

В 1987 году на сына Олега Газманова, Родиона, которому тогда было шесть лет, обрушилась недетская популярность. Его песня «Люси» попала в список композиций для передачи «Утренняя почта».

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Беседуя с Аленой Жигаловой в шоу «Алена, блин!» вокалист признался, что с годами возненавидел песню. Он фанател от рока и не желал исполнять детскую музыку.

Газманов-младший долгое время отказывался выступать с хитом, пока его не переубедил один влиятельный человек из шоу-бизнеса.