«Многие артисты готовы убить за это»: почему сын Газманова ненавидел хит «Люси»

Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Родион впервые исполнил популярную песню в шесть лет.

В 1987 году на сына Олега Газманова, Родиона, которому тогда было шесть лет, обрушилась недетская популярность. Его песня «Люси» попала в список композиций для передачи «Утренняя почта». 

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Беседуя с Аленой Жигаловой в шоу «Алена, блин!» вокалист признался, что с годами возненавидел песню. Он фанател от рока и не желал исполнять детскую музыку. 

Газманов-младший долгое время отказывался выступать с хитом, пока его не переубедил один влиятельный человек из шоу-бизнеса.

«Он мне сказал: „Ты идиот! Многие артисты готовы были бы убить, за то чтобы у них была песня, которую просят полным залом на концерте, а ты ее не поешь“.

И мы стали ее петь. Единственное, она у нас не записана, фотограммы нет. То есть „Люси“ — это либо под гитару, когда я один, либо с полным составом музыкантов», — рассказал Родион.

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