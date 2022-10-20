Мгновенно стройнит: Ксения Собчак в платье макси с разрезами на талии прогулялась по пляжу в Дубае

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что привыкла быть в центре внимания. Блондинка посещает светские мероприятия, а также много путешествует. Не так давно она снова побывала в Израиле по работе. Там журналистка появилась на концерте Земфиры, где были Рената Литвинова и Алла Пугачева.
На этот раз Ксения снова уехала из России. На днях она оказалась в Дубае. Блондинка сразу предупредила, что не хочет эмигрировать, а приехала в командировку. При этом телеведущая находит время на прогулки.
На этот раз Собчак поделилась кадрами, на которых предстала в сиреневом платье макси с разрезами на талии. Она подчеркнула точеную фигуру. Хотя еще недавно телеведущую подозревали в беременности. Она позировала босиком на песке.
«Полдня солнца после работы и перед самолетом – это ли не роскошь в наше время, когда «жить настоящим» это все, что у нас есть?» – написала звезда.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие заметили, что она изучает тонкости покупки и оформления недвижимости в Дубае. Они заподозрили, что телеведущая хочет купить себе квартиру в ОАЭ.