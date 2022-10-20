Мгновенно стройнит: Ксения Собчак в платье макси с разрезами на талии прогулялась по пляжу в Дубае

На этот раз Собчак поделилась кадрами, на которых предстала в сиреневом платье макси с разрезами на талии. Она подчеркнула точеную фигуру. Хотя еще недавно телеведущую подозревали в беременности. Она позировала босиком на песке.

«Полдня солнца после работы и перед самолетом – это ли не роскошь в наше время, когда «жить настоящим» это все, что у нас есть?» – написала звезда.

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