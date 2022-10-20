После смерти королевы Меган Маркл заговорила о возвращении в Голливуд

Меган Маркл — бывшая актриса, которая получила известность после сериала «Форс-мажоры». В королевской семье были крайне расстроены тем фактом, что принц Гарри нашел себе «простолюдинку».

Ведь короли, по их мнению, должны жениться только на королевах. Ну или выбирать себе кандидатуру как минимум из высшего общества. Поэтому Маркл в Лондоне сразу не приняли. Кроме того, ситуацию омрачали эротические сцены Меган в «Форс-мажорах».

Ради свадьбы с Гарри американка отказалась от всех ролей в кино, она удалилась из соцсетей, но это не спасло ее репутацию. В итоге Меган и Гарри вынуждены были переехать в США, где сейчас и живут.

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В интервью изданию Variety герцогиня призналась, что не планирует возвращаться в кино, но сделала оговорку.