Приехала в гости и попала под колеса: что известно о женщине, которую насмерть сбила Большова

14 октября в Калужской области произошло смертельное ДТП. Анна Большова, находясь за рулем иномарки, сбила женщину. Актриса вызвала скорую, но пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия медиков.
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Позже выяснилось, что под колесами авто звезды погибла мать двоих детей, 31-летняя жительница Калужской области Олеся Соколова (по другой информации, Борисенко).
Telegram-канал Shot раскрыл детали трагедии. По его данным, на дороге Олесю, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, мог оставить супруг. Очевидцы сообщили, что незадолго до трагедии он высадил ее рядом с тем местом, где произошло ДТП.
Известно, что Соколова с семьей жила в Обнинске. Сейчас ее детей забрали к себе родственники.
В роковой день Олеся приехала в Грачевку в гости к сестрам. Большова же приезжала в деревню, поскольку приобрела там дом с прудом на участке в 40 соток.