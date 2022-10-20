Приехала в гости и попала под колеса: что известно о женщине, которую насмерть сбила Большова

Известно, что Соколова с семьей жила в Обнинске. Сейчас ее детей забрали к себе родственники.

В роковой день Олеся приехала в Грачевку в гости к сестрам. Большова же приезжала в деревню, поскольку приобрела там дом с прудом на участке в 40 соток.