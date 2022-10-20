Осталось двое детей: 31-летняя погибшая в ДТП с Большовой была пьяна

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По данным экспертизы, в момент аварии женщина была пьяна и переходила дорогу на неосвещенном участке. Актриса, сидевшая за рулем автомобиля, находилась в трезвом состоянии.

Пока ни сама Большова, ни ее представители трагедию не прокомментировали.