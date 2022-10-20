Осталось двое детей: 31-летняя погибшая в ДТП с Большовой была пьяна

14 октября в Калужской области произошла авария со смертельным исходом. Актриса Анна Большова, управляя иномаркой, сбила женщину, которая скончалась от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
Громкое дело получило огласку лишь сейчас. Ведется следствие.
Telegram-каналу Mash удалось узнать личность погибшей женщины. Ею стала 31-летняя жительница Калужской области и мама двоих детей Олеся Соколова (по некоторым данным, Борисенко).
Олеся Соколова (Борисенко). Фото: соцсети
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По данным экспертизы, в момент аварии женщина была пьяна и переходила дорогу на неосвещенном участке. Актриса, сидевшая за рулем автомобиля, находилась в трезвом состоянии.
Пока ни сама Большова, ни ее представители трагедию не прокомментировали.